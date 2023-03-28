مهاجم تشيلسي: صلاح يعيش في "ظل" موهوب أرسنال

يرى كريس سوتون مهاجم تشيلسي اللندني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي "يعيش في ظل" الشاب الإنجليزي بوكايو ساكا الذي يتصدر فريقه أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد المستويات الباهرة التي يقدمها رفقة بقية لاعبي الفريق اللندني.

ويمر ساكا، لاعب منتخب إنجلترا، بأفضل لحظاته مع نادي شمال لندن، إذ سجل 12 هدفاً في الدوري الإنجليزي وقدم 10 تمريرات حاسمة في إطار بحث أرسنال عن أول بطولة دوري منذ عام 2004.

مادة اعلانية

وكتب سوتون في عموده الصحفي يوم الاثنين المنشور في موقع "ديلي ميل " الإلكتروني: ساكا يفوز بالمعركة أفضل جناح أيمن دون منافسة من صلاح الذي أراه يعيش في ظل الشاب الإنجليزي هذا الموسم، محمد لم يعد مصدر قوة ليفربول.



وأتبع: رياض محرز موهوب بشكل لا يصدق ويقدم مستويات جيدة مع مانشستر سيتي لكني سأختار ساكا أفضل منه، أما من يضع اسم البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد ضمن الأفضل لن آخذ رأيه على محمل الجد.

وسجل محمد صلاح 11 هدفاً مع ليفربول الموسم الحالي، مقابل 7 تمريرات حاسمة، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام التي كان يحققها في السنوات الماضية وتحديداً بعد انتقاله إلى ليفربول.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي (مع مباراة أقل للأخير) بينما يعاني ليفربول الموسم الحالي إذ يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

