مهاجم ليفربول: يجب تجريد صلاح من "الحصانة".. واستبعاده

طلب جون ألدريج مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق من الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق الحالي بتجريد النجم المصري محمد صلاح من "الحصانة" التي يتمتع بها في الفريق، مشجعاً المدرب على استبعاد الهداف من القائمة أو استبداله إذا لم يلعب بشكل جيد.

وقال ألدريج الذي سجل 50 هدفاً بقميص ليفربول بين عامي 1987-1989 عبر مقاله في صحيفة "ليفربول إيكو": أنا أحب محمد صلاح، لكن يجب الحصانة التي يتمتع بها يجب أن تنتهي، على يورغن كلوب التوقف عن اعتباره لاعباً لا يمكن المساس به.

مادة اعلانية

وواصل: أنا مثل معظم جماهير ليفربول، أنتظر عودة لويس دياز بفارغ الصبر، فمنذ إصابته في أكتوبر عانى الفريق كثيراً في الموسم الحالي، لكن اليوم ومع قدوم الهولندي كودي غاكبو الذي أصبح أساسياً، أين سيلعب دياز؟.

وأتبع: لدى الفريق 3 لاعبين يلعبون على الجناح الأيسر، و4 يستطيعون اللعب في خانة قلب الهجوم، لكن على الجناح الأيمن حيثما يتواجد صلاح لا يوجد أي لاعب وهذا أمر غير منطقي.

وزاد المهاجم السابق: صلاح هو صلاح، لكن يجب أن يملك كلوب الشجاعة ويبعده عن التشكيلة أو يخرجه من المباراة إذا لم يكن جيداً.



