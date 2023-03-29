اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اسكلتندا إسبانيا
مكتوميناي سجل هدفي المباراة

اسكلتندا تصدم إسبانيا وتزيحها عن صدارة المجموعة

غلاسكو - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتلى منتخب اسكتلندا صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" بعدما تغلب على ضيفه الإسباني 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويدين المنتخب الاسكتلندي بفضل كبير في الفوز للاعبه سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين السابعة و51 .

مادة اعلانية

واحتل منتخب اسكتلندا بذلك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، إذ افتتح مشواره بالفوز على نظيره القبرصي 3 - صفر يوم السبت الماضي.

أما المنتخب الاسباني، فقد تراجع إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط كان قد حصدها بالفوز في الجولة الأولى على نظيره النرويجي 3 - صفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاطع “تيك توك” قد تهدد خطط النرويج لتزويد أوكرانيا بالذخائر.. كيف؟ مقاطع “تيك توك” قد تهدد خطط النرويج لتزويد أوكرانيا بالذخائر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط