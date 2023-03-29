اسكلتندا تصدم إسبانيا وتزيحها عن صدارة المجموعة

اعتلى منتخب اسكتلندا صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" بعدما تغلب على ضيفه الإسباني 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويدين المنتخب الاسكتلندي بفضل كبير في الفوز للاعبه سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين السابعة و51 .

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واحتل منتخب اسكتلندا بذلك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، إذ افتتح مشواره بالفوز على نظيره القبرصي 3 - صفر يوم السبت الماضي.

أما المنتخب الاسباني، فقد تراجع إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط كان قد حصدها بالفوز في الجولة الأولى على نظيره النرويجي 3 - صفر.