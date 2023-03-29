صلاح يرسل رسالة "تهديد" لسيتي وهالاند من وسط إفريقيا

أرسل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة تحذير لمانشستر سيتي من وسط القارة الإفريقية بعد مستوياته الباهرة خلال التوقف الدولي، وقبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأحرز صلاح هدفاً في مرمى مالاوي ليصل إلى هدفه الدولي الخمسين، ويوم الثلاثاء سجل وصنع أمام ذات المنتخب، لتقترب مصر من الوصول إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.

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وكتبت صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الأربعاء: صلاح وصل إلى هدفه الـ51 وأصبح على بعد 17 هدفاً من حسام حسن الهداف التاريخي للكرة المصرية، وما قدمه في التصفيات الإفريقية بدا وكأنه رسالة تحذير إلى مانشستر سيتي الذي يعيش قلقاً بسبب إصابة هدافه النرويجي إرلينغ هالاند.



وأتبعت: في الوقت الذي كان فيه صلاح يتألق بالملاعب الإفريقية ويقود منتخب بلاده إلى انتصارين هامين، كان إرلينغ هالاند يعاني من إصابة في الفخذ ويقضي الوقت لمعالجتها، حتى أنه استبعد من قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف.

وعاد هالاند إلى ناديه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، وزادت الصحيفة: يأمل بيب غوارديولا أن يكون جاهزاً عندما يلتقي ليفربول يوم السبت، في واحد من أصعب اختبارات الموسم خلال الأعوام الأخيرة، وسط محاولة سيتي اللحاق بأرسنال المتصدر.

ويعتبر مانشستر سيتي ثاني أفضل ضحية لمحمد صلاح الذي هز شباكه 10 مرات وصنع 5 أهداف خلال 14 مباراة خاضها بقميص ليفربول، آخرها مباراة الدور الأول عندما سجل هدفاً قاتلاً في مرمى حامل اللقب منح فيه فريقه نقاط المباراة.

وفي المقابل سجل هالاند 42 هدفاً خلال 37 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه صيف العام الماضي.

