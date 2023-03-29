فيرغسون وفينغر أول مدربَين في "مشاهير" الدوري الإنجليزي

أصبح الأسكتلندي أليكس فيرغسون والفرنسي أرسين فينغر المدربان السابقان لمانشستر يونايتد وأرسنال تواليًا يوم الأربعاء، أول مدربَين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقابل الرجلان خلال فترة التنافس الشديد التي بدأت في تسعينات القرن الماضي، وفازا سويًا بـ16 لقبًا في الدوري.

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يُعتبر فيرغسون (81 عامًا) أنجح مدرب في تاريخ الدوري الممتاز، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى 13 لقبًا، بينما فاز فينغر به ثلاث مرات مع أرسنال، بما في ذلك موسم 2003-2004 الشهير الذي أنهاه من دون أي هزيمة.

فاز "السير" فيرغسون الذي أشرف على يونايتد لأكثر من 26 عامًا، بلقب الدوري الأول عام 1993، لينهي الشياطين الحمر فترة جفاف في الدوري دامت منذ العام 1967.

قال الأسكتلندي الذي اعتزل في 2013 بعد لقبه الثالث عشر "إنه لشرف كبير أن تحصل على مثل هذا التقدير. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بي فقط كشخص. إنه يتعلق بالعمل في مانشستر يونايتد والعلاقة التي جمعتنا على مدار سنوات عديدة، لذلك أنا فخور أيضًا بالنادي والموظفين واللاعبين".

من جهته، وصل فينغر إلى أرسنال في عام 1996 كأحد أول المدربين الأجانب في الدوري وبقي في النادي حتى عام 2018.

طبّق الفرنسي فلسفة كرة القدم الثورية، حيث ركّز على التغذية وعلوم الرياضة في اللعبة. اشتهر بكرة قدم جذابة وهجومية، وفاز باللقب في 1997-1998 بعد أول موسم كامل له مع "المدفعجية".

قال الرجل البالغ 73 عامًا والذي يشغل حاليًا منصب رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي (فيفا) "إن مشاركة هذا التقدير مع السير أليكس شرف كبير لي. كأننا ملاكمان - تقاتلا بجنون وتقطعا المسافة معًا. في نهاية المطاف، هناك احترام وستكون فرصة رائعة لمقابلته ومشاركة زجاجة نبيذ وذكريات معاركنا القديمة".