مهاجم ريال مدريد يختار أوروغواي على حساب إسبانيا

قال دانييل والد ألفارو رودريغيز لاعب ريال مدريد الشاب لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية يوم الأربعاء إن ابنه، المولود في إسبانيا، اختار تمثيل منتخب أوروغواي لكرة القدم.

وشارك المهاجم (18 عاما)، المولود في بالاموس في كوستا برافا، في أربع مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما لكنه خاض بعدها ثماني مباريات مع منتخب أوروغواي للشباب تحت 20 عاما.

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وخاض ألفارو رودريغيز، المولود لأم إسبانية وأب سبق له تمثيل منتخب أوروغواي دوليا، مباراته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في يناير الماضي في الفوز على كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد أتليتيكو مدريد في قمة العاصمة الشهر الماضي.

وقال والد رودريغيز الذي يشتهر باسم كوكيتو لمحطة كادينا سير "لقد قال لي ‭‭'‬‬أبي أعرف أنني أستطيع اللعب لإسبانيا... لكني أريد أن ألعب لأوروغواي‭'‬".