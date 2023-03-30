خليفة ميسي: والدي استغل "نومي".. وهاجم إدارة برشلونة

اشتعلت مشكلة في منزل عائلة أنسو فاتي بعد تصريح والده بوري يوم الثلاثاء الذي كشف عن غضبه من قلة مشاركات ابنه، بينما غضب اللاعب من تصريحات والده التي أتت عندما كان الأخير نائماَ.
وقال بوري فاتي والد أنسو لإذاعة "كادينا كوبي" مساء الثلاثاء: يزعجني كيف يُعاملون ابني بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني. لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيًا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من أكاديمية لا ماسيا.
وبحسب شبكة "ريليفو" فإن اللاعب كان غاضباً بشدة من تصريحات والده ونبرة صوته في المقابلة، إذ أنه لا يتفق معه في هجومه على المدرب تشافي هيرنانديز وإدارة برشلونة، والأمر أن تلك التصريحات جاءت وقت نومه.
وقال بوري فاتي تأكيداً على ذلك في المقابلة: أنسو لا يسمعني، فالبيت كبير وهو نائم الآن، وأنا متأكد أنه لا يتفق معي فيما قلته، فلو عاد الأمر له لبقي في برشلونة، لكن لو كنت صاحب القرار لكان الأمر غير ذلك.
وقالت الشبكة الإسبانية يوم الأربعاء: أنسو يعمل بجد لاستعادة مستواه، وهو ملتزم مع النادي ويريد تحقيق النجاح بقميص برشلونة الذي منحه الرقم 10 وصبر عليه عندما كان يعاني من الإصابة، وآخر شيء يتمناه هو أن يدخل في مشكلة مع مدربه وإدارة ناديه.
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