مطالبة مدرب ألمانيا بوقف "تجاربه"

طالبت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية بإنهاء تجارب هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي المنقضية.

وتأتي مطالبة المجلة الشهيرة عقب الظهور الباهت للمنتخب الألماني خلال خسارته 2 - 3 أمام نظيره البلجيكي في المباراة الودية التي جرت بينهما الثلاثاء



ووصفت "كيكر" نتيجة المباراة، التي جرت بعد 3 أيام من فوز ألمانيا 2 - صفر على بيرو وديا، بـ"الواقعية" في ظل الحالة السيئة التي ظهر عليها المنتخب الألماني، لاسيما خط دفاعه، الذي كان لقمة سائغة لهجوم منتخب بلجيكا.

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ومن المقرر أن يواصل فليك المرحلة التجريبية للفريق خلال فترة التوقف الدولي القادمة في يونيو المقبل، قبل أن يبدأ استعداداته الفعلية للبطولة القارية خلال التوقف التالي في سبتمبر القادم، غير أن "كيكر" طالبت المدرب الألماني بضرورة التخلي عن تجاربه الآن.



وذكرت كيكر: يتوقع المشجعون إحراز تقدم في المستوى، ولن يكون للتجارب الأولوية بعد الآن، لكن سيتعين تحديد القائمة الأساسية المكونة من 11 لاعبا لخوض مباريات كأس أوروبا.