أوليفر كان: بايرن يتطلع إلى حصد الثلاثية

أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن فريقه يتطلع للفوز بثلاثية البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وجاءت تصريحات كان بعد البداية الناجحة للمدرب الجديد توماس توخيل وقيادة النادي البافاري للفوز على فريقه القديم بوروسيا دورتموند 4 -2 يوم السبت واستعادة صدارة البوندسليغا.

مادة اعلانية

وقال كان لمحطة "بيلد تي في" يوم الأحد: لايزال أمامنا شهران على نهاية الموسم، في هذين الشهرين بإمكاننا الفوز بكل شيء، هذا ما نركز علينا ونضعه في اعتبارنا.

ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق نقطتين عن دورتموند ولايزال ينافس في كأس ألمانيا، حيث تنتظره مواجهة أمام فرايبورج يوم الثلاثاء كما يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح كان أنه لا يرغب في التعمق بالتفاصيل بشأن إقالة المدرب السابق جوليان ناغسلمان، لكنه عوضا عن ذلك يتطلع للمستقبل.

وأكد كان أن الصراع المثير على لقب البوندسليغا، والذي يضم أيضا يونيون برلين صاحب المركز الثالث، قد يساعد بايرن ميونخ على تطوير ذاته، لأن "كل مباراة بمثابة نهائي مبكر لنا".