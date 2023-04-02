الرئيس الفخري لبايرن يهاجم ناغلسمان

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انتقد اولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، المدرب السابق جوليان ناغلسمان، مؤكدا أنه لم يكن من المفترض أن يذهب في إجازة للتزلج بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.
وقال هونيس لمجلة "كيكر شبورتس" يوم الأحد: إذا كان بقي في ميونخ كانوا سيلتقونه ويتحدثون معه يوم الاثنين أو الثلاثاء ، ومن يعرف ما الذي كان سيحدث؟.
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وأضاف هونيس أنه واثق تماما من أن قادة النادي لم يكونوا على دراية بأن ناغلسمان كان في إجازة في ذلك الوقت.
وأشار: المدير الفني ليس في حاجة لطلب إجازة.
وأقال بايرن ميونخ مدربه السابق ناغلسمان واستعان بجهود توماس توخيل خلفا له حيث قاد الفريق للفوز 4-2 على بوروسيا دورتموند يوم السبت ليستعيد صدارة الترتيب.
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