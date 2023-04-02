بنزيمة يقود ريال مدريد إلى اكتساح بلد الوليد

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اكتسح ريال مدريد ضيفه بلد الوليد 6 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رودريغو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كريم بنزيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 29 و32 و36.
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وفي الدقيقة 72 سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس للريال، فيما اختتم لوكاس فاسكيز سداسية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.
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