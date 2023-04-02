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تعرض بوتر لثماني خسائر في الدوري منذ تعيينه في سبتمبر الماضي

تشيلسي يقيل مدربه غراهام بوتر

لندن - فرانس برس
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد عن إقالة مدربه غراهام بوتر وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفاً للألماني توماس توخيل.

وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2 ما جعله قابعاً في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.

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وقال النادي في بيان "يعلن تشيلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي"، كاشفاً أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتاً.

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