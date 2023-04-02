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رفع روما رصيده إلى 50 نقطة

روما يعبر سامبدوريا بثلاثية نظيفة

روما - د ب أ
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فاز روما على ضيفه سامبدوريا 3 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما في الدقيقة 57 عن طريق جورجينو فينالدوم قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تكفل ستيفان الشعراوي بإضافة الهدف الثالث لروما.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الخامس والذي يواجه نابولي المتصدر في وقت لاحق من يوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق نقطتين عن كريمونيسي صاحب المركز الأخير، مبتعدا بفارق عشر نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط للدرجة الثانية.

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