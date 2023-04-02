مدرب نانت يستبعد لاعب منتخب الجزائر لرفضه الإفطار

استبعد أنطوان كومبواريه، مدرب نانت الفرنسي، جوان حجام من قائمة الفريق المشاركة أمام ريمس، وذلك بعدما رفض اللاعب الدولي الجزائري الإفطار في رمضان يوم المباراة.

وخسر نانت من ريمس بثلاثية دون مقابل على أرضه ووسط جماهيره، في اللقاء الذي أقيم، يوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 29 من الدوري الفرنسي.

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وبحسب تقرير نشرته إذاعة "مونت كارلو"، فإن سبب عدم تواجد جوان حجام في قائمة الفريق أمام ريمس، جاء بسبب رفضه الإفطار يوم المباراة.

وكان كومبواريه قد أوضح موقفه من صيام اللاعبين المسلمين في رمضان، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء، قائلا: القت باللاعبين المسلمين، تحدثنا، نحن نعمل حتى تسير الأمور على ما يرام وهذا هو الحال غالبا، هناك رغبة في أن يكون اللاعبون في قمة مستوياتهم لتحقيق الفوز.

وكان نادي نانت قد تعاقد مع حجام في فترة الانتقالات الشتوية قادما من باريس إف سي، علما بأنه سبق ولعب بالفعل صائما خلال رمضان، وذلك في المباراة الأخيرة لمنتخب الجزائر ضد النيجر ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، إذ أفظر جميع اللاعبين الجزائريين قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.