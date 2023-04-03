أسطورة ليفربول: لن أتفاجأ من رحيل صلاح

أكد الإنجليزي روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول أنه لن يتفاجأ في حال قرر نجما الفريق المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك الرحيل عنه بسبب صعوبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويقبع ليفربول في المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي مع تبقي 11 مباراة للفريق الأحمر على نهاية البطولة وفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد يوم الأحد.

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وكتب روبي فاولر أسطورة ليفربول في مقاله في "ميرور" الإنجليزية عقب الخسارة 4 – 1 أمام مانشستر سيتي: عدم قدرة ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيضر النادي كثيرا ماديا وأيضا فنيا بخروج اللاعبين.

وأضاف: لن أكون متفاجئا لو قرر صلاح وفان دايك الانتقال لأندية تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالنسبة لأعمارهم خاصة وأنهم لا يمكن لهم إهدار أي موسم دون المشاركة في بطولات النخبة، لا أقول أنهم يودون الخروج ولكن هو سؤال سيسألونه أنفسهم.

ويعد فاولر أحد أساطير النادي الأحمر إذ يقع سادسا في ترتيب أكثر من سجل في تاريخه بفارق 4 أهداف عن المصري محمد صلاح كما توج برفقة "الريدز" بـ 3 بطولات كؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.