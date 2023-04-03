صافرات الاستهجان تلاحق ميسي في باريس

تحوم الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان، مع تراكم نتائج سلبية قد تعرّض صدارة فريق العاصمة للدوري الفرنسي لكرة القدم لخطر محدق.

مرّة جديدة، واجه أفضل لاعب في العالم سبع مرات صافرات الاستهجان من جماهير الفريق الباريسي على ملعب "بارك دي برانس"، قبل الخسارة أمام ليون 0-1 الأحد.

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مشهد متكرر على غرار ما حصل بعد الاقصاء ضد ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، عندما واجه مع زميله البرازيلي نيمار غضب الجماهير.

وفّرت الجماهير بطل العالم بعد الاخفاق الأخير أمام بايرن ميونيخ الألماني من الدور ذاته في دوري الأبطال، لكن الرسائل وصلت بصوت مرتفع ضد ليون.