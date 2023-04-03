صلاح يحذّر بعد خسارة سيتي: سألعب "جائعاً"

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أنه سيكون بمعية زملائه "أكثر جوعاً" الموسم المقبل بعدما فشل فريقه بالفوز بأي لقب كبير خلال الموسم الحالي.
وسجل صلاح هدفاً في مرمى مانشستر سيتي ببداية مباراة يوم الأحد لكنه لم يكن كافياً لمنع خسارة فريقه بأربعة أهداف أمام كتيبة بيب غوارديولا التي لعبت بدون المهاجم البارع إرلينغ هالاند.
وقال صلاح في تصريحات نقلتها محطة "بي تي سبورت": كل ما حدث سيجعلنا أكثر جوعاً الموسم المقبل، من الصعب تقبل حقيقة أننا خرجنا من كل البطولات لكن هذه كرة القدم وعلينا تقبل الواقع، نحن بحاجة إلى التعافي من جديد الموسم المقبل، إنها الطريقة الوحيدة للعودة إلى القمة مجدداً.
وأتبع: نحن جائعون ونحب أن نلعب معًا. لدينا مجموعة لعبت معًا لمدة خمس أو ست سنوات. لذلك نحن فقط نستمتع بلعب كرة القدم هنا ونلعب كرة القدم، ولهذا نقول سنعود أقوى الموسم المقبل.
وفاز فريق يورغن كلوب في بطولتين محليتين في الكأس الموسم الماضي وكانا في المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى النهاية، قبل خسارة البطولة اللقب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي وخسر بصعوبة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
ستكون العودة إلى دوري أبطال أوروبا أولوية الآن بالنسبة لليفربول، حيث يتأخر "الريدز" بفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، بينما سيقابل تشيلسي يوم الثلاثاء.
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