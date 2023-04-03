مدرب تشيلسي المؤقت: سنواصل "تطوير" الفريق

أكد برونو سالتور مدرب تشيلسي المؤقت يوم الاثنين، أن الفريق بحاجة للمضي قدما بسياسة خطوة بخطوة بعد إقالة المدرب غراهام بوتر، في الوقت الذي يسعى فيه المدرب المؤقت لإحداث تحول في حظوظ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأُقيل بوتر يوم الاحد بعد فترة من النتائج السلبية التي جعلت الفريق صاحب القيمة التسويقية المرتفعة يحتل المركز 11 في الدوري الممتاز.

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وسيتولى سالتور، الذي عاون بوتر في برايتون أند هوف ألبيون وتبعه للعمل معه في ستامفورد بريدج العام الماضي، تدريب النادي اللندني بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الإنجليزي.

وسيواجه سالتور اختبارا قويا في مباراته الأولى حين يستضيف الثلاثاء ليفربول ثامن الترتيب والذي يتقدم على تشيلسي بأربع نقاط.

وأبلغ سالتور الصحفيين: أنا موجود هنا الآن بفضل جراهام والنادي يعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة. أنا هنا فقط لأساعد النادي بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة لي، أنا هنا وسأحاول مواصلة التطوير. أعتقد أن غراهام قام بعمل رائع، كرة القدم عمل معقد وعلينا أن نواصل المحاولة.

وأتبع: لم استطع رؤية اللاعبين بعد عقب تعيينه. لدينا حصة تدريبية مسائية، في نهاية اليوم ستقع المسؤولية علينا جميعا. علينا أن نضع تركيزنا على مباراة الغد وهذا هو مصدر الطاقة الذي نسعى لأن نستمد منه قوتنا. اللاعبون في حالة حزن أيضا.

وواصل: تحدثت مع الملاك. هم داعمون لنا. أركز على تدريب اليوم ثم يوم المباراة وسنسير بعدها خطوة بخطوة.

وكان منصب مدرب تشيلسي الجديد محل نقاش على مدار 24 ساعة مضت وارتبط كل من يوليان ناغلسمان وبرندان روجرز ولويس إنريكي بشغل الوظيفة.