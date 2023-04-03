مدرب تشيلسي: عشنا 24 ساعة صعبة بعد إقالة بوتر

كشف المدرب المؤقت لتشيلسي الإسباني برونو سالتور أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي تلت إقالة المدرب غراهام بوتر الأحد كانت "صعبة للغاية علينا جميعنا".

ورحل مع بوتر مساعده الأساسي بيلي ريد بعد 31 مباراة فقط علما بأن الأول استلم مهمته في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ الألماني الجديد.

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في المقابل عمل سالتور مع بوتر عندما كان الأخير مدربا لبرايتون وانتقل معه إلى تشيلسي وقال الأخير في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد ليفربول الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: كان الأمر صعبا للغاية على جميع المستويات لاسيما من الناحية العاطفية.

وأضاف: يتعين عليك المشاركة في المؤتمر الصحافي، التعامل مع اللاعبين، وأيضا بالنظر إلى علاقتي بغراهام وبيلي وكيف تأثرت عائلاتنا وبالتالي من العصب التعامل مع هذه الأمور.

وأوضح: إنه يوم حزين لكافة الجهاز الفني لأن غراهام وبيلي هما مدربان من مستوى عال جدا بالإضافة إلى كونهما يتمتعان بإنسانية كبيرة.

وختم: يتعين علي التحلي بالاحترافية قدر المستطاع ومحاولة مساعدة اللاعبين وتوجيههم. تركيزي الآن منصب على ما استطيع السيطرة عليه. إنه تحد كبير بالنسبة إلي كما أنها فرصة للاعبين لاننا نمثل تشيلسي أحد الأندية التي تملك تاريخا رائعا والأمر يتعلق بالسيطرة على المباريات وتحقيق الفوز.

ويتخلف تشيلسي بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع آخر مرتبة تؤهل فريقها إلى دوري ابطال اوروبا ولم يتبق من الموسم سوى 10 مباريات.