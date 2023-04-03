ناغلسمان المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، كمرشح رئيسي لتدريب الفريق وتواصل معه بالفعل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي تشيلسي أقال يوم الأحد المدير الفني جراهام بوتر، بعد أن درب الفريق تقريبا لسبعة أشهر.

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في المقابل، أقيل ناغلسمان من تدريب بايرن بنهاية مارس الماضي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.وتولى توماس توخيل، المدير الفني الأسبق لتشيلسي، تدريب بايرن ميونخ خلفا لناغلسمان.

وقاد بوتر، الذي تولى تدريب تشيلسي خلفا لتوخيل في سبتمبر الماضي، تشيلسي لتحقيق الفوز في 12 مباراة مقابل ثماني تعادلات و11 هزيمة.

ويأتي رحيله وسط تغييرات كثيرة للمدربين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فك توتنهام ارتباطه بأنطونيو كونتي الأسبوع الماضي.

من جانبها ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أن ناغلسمان غير مهتم بتولي تدريب تشيلسي.

وكانت هناك بعض الشائعات التي ظهرت الأسبوع الماضي، والتي أفادت بأن ناغلسمان مرشح لتدريب توتنهام. ولكن ذكرت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء الماضي إن الانتقال إلى إنجلترا ليس ضمن خيارات المدير الفني في هذه اللحظة.

وبدلا من ذلك، فإنه يريد معالجة أول إقالة في مسيرته و"أصعب مرحلة" في حياته المهنية حتى الآن.