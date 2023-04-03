وعد جديد من مبابي يبعده عن ريال مدريد

قدم كيليان مبابي وعدا جديدا إلى جماهير باريس سان جيرمان بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مما يعني عدم انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

وتواجد النجم الفرنسي مع دوناروما وأشرف حكيمي في حفل نظمته إحدى الروابط التشجيعية لباريس سان جيرمان.

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وبحسب "ماركا" الإسبانية، قدم مبابي خطابا إلى الحاضرين ووعدهم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 2024، مما يعني أنه لن يصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد قبل صيف 2024، على أقل تقدير.

ورأت الصحيفة أن الوعد الذي قدمه مبابي إلى جماهير باريس سان جيرمان رسالة واضحة ورغبة في الاستمرار والبحث عما لم يحققه بعد مع النادي الفرنسي.