"إلا بتوصية طبية".. توخيل يرفض التدوير في بايرن

يخطط توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للقيام بعملية تدوير في التشكيل الأساسي للفريق في حالة وجود توصية طبية فقط، رغم أن الفريق مازال ينافس على التتويج بثلاث بطولات.
وقال توخيل في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: وضعنا يسمح لنا فقط بالتفكير في كل مباراة على حدة. إذا كان هناك شيئ يتعين علينا إدارته، فمن ثم سيكون ذلك لأن هناك توصية من الجهاز الطبي.
وبعد الفوز على بوروسيا دورتموند 4 - 2 يوم السبت، واستعادة صدارة جدول الترتيب، يواجه بايرن فريق فرايبورج غدا الثلاثاء في دور الثمانية بكأس ألمانيا.
وقال توخيل :أيا كان من أضع ثقتي به فعليه أن يرد الجميل. الأمر متعلق حاليا بتقديم أفضل أداء ممكن. الفوز هو الاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة.
وأصيب المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بكدمة أمام دورتموند ولم يشارك في مران يوم الاثنين كإجراء احترازي، ولكن أشار المدرب إلى أنه سيكون قادرا على أن يلعب في مباراة الثلاثاء.
ولم يتدرب نصير مزراوي، بينما مازال ماتيس تيل يتعافى.
وبالإضافة للمنافسة على لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا، مازال بايرن ميونخ ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا.ويلتقي بايرن ميونخ في دور الثمانية مع مانشستر سيتي يوم 11 أبريل الحالي.
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