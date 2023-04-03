"فيفا" يسحب تنظيم مونديال الناشئين من بيرو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين، سحب حق استضافة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما من بيرو.

وكان من المقرر أن تستضيف بيرو البطولة نهاية العام الجاري.

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وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أنه يأسف لهذا القرار الذي جاء بعد مناقشات مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم.

ويتطلع فيفا لإقامة البطولة في موعدها المحدد سلفا بين العاشر من نوفمبر والثاني من ديسمبر، لكن هذا الأمر لن يحسم إلا بعد الاستقرار على دولة جديدة لاستضافة المونديال.

وأوضح بيان الفيفا: جاء هذه القرار بعد فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، ورغم علاقة العمل الإيجابية جدا بين الاتحادين الدولي والبيروفي لكرة القدم، فقد تبيّن أنه لا يوجد وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة.

وأوضح:إذ يود الفيفا أن يعرب عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها، فإنه يعد بأنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقات مستقبلية في بيرو.