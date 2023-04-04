إريكسن يعود من الإصابة مبكراً لإنقاذ يونايتد

يستعد النجم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن للعودة مبكرا للمشاركة في المباريات مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب تعافيه من إصابة في الكاحل، حيث أكد مدربه الهولندي إيريك تين هاغ أن اللاعب شارك في التدريبات يوم الثلاثاء.

وأثبت إريكسن (31 عاماً) نفسه بقوة منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب فترة إحترافية قصيرة قضاها مع برنتفورد.

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وشارك إريكسن في 31 مباراة مع يونايتد، لكن كان من المتوقع غيابه حتى آواخر أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل بعد تعرضه لإصابة قوية في يناير الماضي عقب التحام قوي من جانب أندي كارول خلال المواجهة أمام ريدينغ في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونتيجة لفترة الغياب الطويلة المتوقعة لإريكسن، لجأ مانشستر للتعاقد مع مارسيل سابيتزر على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

لكن إريكسن تعافى بشكل كامل قبل الموعد المتوقع وبات جاهزا للمشاركة في المباريات، لكن تين هاغ قال يوم الثلاثاء: لن يكون إريكسن جاهزا لمباراة الأربعاء، لكنه عاد إلى الملعب، لقد عاد لتدريبات الفريق يوم الثلاثاء، لذا سنرى مدى سرعة تطور أدائه.

وتأثر مانشستر كثيرا بغياب إريكسن والبرازيلي كاسيميرو المنضم للفريق الصيف الماضي، والذي يقضي عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، وسيغيب عن المواجهة أمام برنتفورد يوم الأربعاء.

وعلق تين هاغ على ذلك بالقول: لاعبان ذات كفاءة عالية، المباريات دائما يتم حسمها من خلال خط الوسط.