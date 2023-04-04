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إيفرتون توتنهام
كين سجل هدف التعادل

إيفرتون يحرم توتنهام من فوز ثمين

ليفربول - د ب أ
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فرض فريق إيفرتون بعشرة لاعبين التعادل 1 -1 على ضيفه توتنهام يوم الاثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 لطرد لاعب وسطه الفرنسي عبدالله دوكوري.

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وحصل توتنهام على ضربة جزاء، ترجمها المهاجم الدولي هاري كين إلى هدف السبق للفريق الضيف في الدقيقة 68.

لكن توتنهام أيضا عانى من النقص العددي بعد طرد مهاجمه البرازيلي لوكاس مورا قبل دقيقتين من النهاية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص مايكل كين دور البطولة وخطف هدف التعادل القاتل لإيفرتون.

ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع مقابل 27 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس عشر.

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