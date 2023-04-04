تشافي يتوقع "حرباً" في الكلاسيكو

حذّر مدرّب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز من أن غريمه ريال مدريد سيأتي لخوض "حرب كروية" الأربعاء في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم.

ويملك برشلونة أفضلية لفوزه ذهاباً بهدف وحيد في ملعب سانتياغو برنابيو، كما أنه تغلب على ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات.

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وقال تشافي عشية المباراة: فوزنا في آخر 3 كلاسيكو لا يعني شيئاً، الأربعاء ستكون حرباً كروية جديدة.

وأضاف: سيأتون للثأر، لإيلامنا، لقد خسروا آخر ثلاث مباريات. أنا متأكد انهم سيأتون إلى هنا مجروحين.

ويغيب عن برشلونة لاعبا الوسط بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وأردف مدرب السد القطري السابق قائلا: سيأتي مدريد إلى هنا وهو قادر أن يتغلب عليك بسهولة، بمقدوره القيام بذلك أمام أي فريق.

وتابع: يملكون خبرة كبيرة، هم معتادون على العودة. لا زلت اعتبرهم مرشحين. لقد كنا الافضل في الدوري وفي الكأس السوبر، خلافاً لمباراة الذهاب.

ورغم فوز برشلونة ذهاباً بهدف عكسي للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، إلا ان تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت الأفضل.