تشيلسي لن يتعجل في التعاقد مع مدرب جديد

يتمسك نادي تشيلسي بالتدقيق البالغ في رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا لغراهام بوتر، الأمر الذي قد يعني بقاء المدرب المؤقت برونو سالتور في منصبه حتى نهاية الموسم.

وأفادت تقارير أن جوليان ناغلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني، ضمن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، بجانب لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.

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وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن عدد المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي، يتراوح بين خمسة وسبعة مدربين.

ويتطلع تشيلسي للقيام بدراسة متأنية لاختيار المدرب الجديد، بعد التعجل في الاستعانة بالمدرب السابق بوتر، بعد 24 ساعة فقط من إقالة المدرب الألماني السابق توماس توخيل.

ولكن تشيلسي قرر يوم الأحد إقالة بوتر من منصبه رغم أن عقده كان يمتد لخمسة أعوام.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام، وأوليفر غلاسنر الذي قاد اينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وروبن اموريم مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).