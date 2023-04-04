تشيلسي لن يتعجل في التعاقد مع مدرب جديد

يتمسك نادي تشيلسي بالتدقيق البالغ في رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا لغراهام بوتر، الأمر الذي قد يعني بقاء المدرب المؤقت برونو سالتور في منصبه حتى نهاية الموسم.
وأفادت تقارير أن جوليان ناغلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني، ضمن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، بجانب لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن عدد المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي، يتراوح بين خمسة وسبعة مدربين.
ويتطلع تشيلسي للقيام بدراسة متأنية لاختيار المدرب الجديد، بعد التعجل في الاستعانة بالمدرب السابق بوتر، بعد 24 ساعة فقط من إقالة المدرب الألماني السابق توماس توخيل.
ولكن تشيلسي قرر يوم الأحد إقالة بوتر من منصبه رغم أن عقده كان يمتد لخمسة أعوام.
وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام، وأوليفر غلاسنر الذي قاد اينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وروبن اموريم مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
-
مدرب تشيلسي المؤقت: سنواصل "تطوير" الفريقأكد برونو سالتور مدرب تشيلسي المؤقت يوم الاثنين، أن الفريق بحاجة للمضي قدما بسياسة خطوة بخطوة بعد إقالة المدرب غراهام بوتر، في الوقت الذي يسعى فيه ... رياضة عالمية
-
مدرب تشيلسي: عشنا 24 ساعة صعبة بعد إقالة بوتركشف المدرب المؤقت لتشيلسي الإسباني برونو سالتور أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي تلت إقالة المدرب غراهام بوتر الأحد كانت "صعبة للغاية علينا ... رياضة عالمية
-
ناغلسمان المرشح الأبرز لتدريب تشيلسيوضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، كمرشح رئيسي لتدريب الفريق وتواصل معه بالفعل.وذكرت وكالة الأنباء ... رياضة عالمية