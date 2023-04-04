رئيس نابولي يرد بعنف على انتقادات المشجعين

دافع رئيس نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورنتيس، الثلاثاء، عن أسعار التذاكر المحدّدة لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ميلان، ردّا على انتقادات المجموعات المتطرفة لمشجعي النادي الجنوبي.

قال رئيس النادي رداً على أسئلة الصحافيين في روما: ميلان سيحصد أكثر من 10 ملايين يورو عندما نذهب للعب هناك (ذهاباً في 12 أبريل)، في المقابل ربما نحصل نحن على 5 ملايين (إياباً في 18 أبريل).

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تابع : عرض ميلان تذاكر سعرها الأقصى 800 يورو، ونحن بين 340 و500 في منصة الشرف. إذا اشتريتم سيارة أو علبة سجائر، هل تعتقدون انها أقل ثمناً في نابولي؟

واعترض مشجعون "التراس" الأحد أمام ملعب النادي، قبل المباراة التي خسرها "بارتينوبي" أمام ضيفه ميلان 0-4، على أسعار التذاكر والتشدّد تجاه حملهم بعض اللافتات.

خلال المباراة التزم بعضهم الصمت وحصلت بعض المواجهات على المدرجات مع مشجعين آخرين لنابولي، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ردّ دي لاورنتيس بعنف: هؤلاء ليسوا مشجعين حقيقيين. هم منحرفون يُسمح لهم بالذهاب إلى الملعب، يهاجمون العائلات والمشجعين الحقيقيين بحوادث تقع أمام أعين الجميع.

المنتج السينمائي الذي استلم النادي في 2004 عندما كان مفلساً وتم انزاله إلى الدرجة الثالثة، عبّر عن انزعاجه من الاحتفالات المبكرة في المدينة بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق 16 نقطة عن منافسيه راهناً: أبناء نابولي يحتفلون في كافة أرجاء المدينة. هذا يقلقني لأني مؤمن كثيراً بالتطيّر. هذا جنوني، رغم أن هذا الأمر يعبّر عن نابولي.