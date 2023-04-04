سويسرا تفوز باستضافة بطولة أوروبا للسيدات

أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، عقب اجتماعها في لشبونة، منح سويسرا شرف استضافة كأس أوروبا للسيدات عام 2025.

وتفوقت سويسرا على ملفات فرنسا والرباعي المكون من دول الشمال (الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد) وبولندا.

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وستشارك 16 دولة في المسابقة التي ستقام في يونيو ويوليو 2025 في مدن بازل وبرن وجنيف وزيوريخ وسانت غال وسيون ولوسيرن وتون حسب بيان صحافي للاتحاد السويسري للعبة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار سويسرا لاستضافة مسابقة قارية كبرى بعد كأس أوروبا 2008 للرجال التي نظمتها مشاركة مع النمسا.

ولم يسبق لسويسرا استضافة بطولة أوروبية للسيدات على أراضيها، على عكس النرويج (1987، 1997 مع السويد)، الدنمارك (1991)، فنلندا (2009) والسويد (2013).

وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الاسكندنافية الأربعة حيث تحظى الكرة النسائية بشعبية كبيرة، هي المرشحة، إلا أن سويسرا استفادت بلا شك من مكانتها المركزية في القارة.

وكشفت مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد السويسري للعبة والمسؤولة عن مشروع الترشيح ماريون دوب في بيان صحافي: يجب أن تكون بطولتنا احتفالًا لمدة أربعة أسابيع لجميع سويسرا وكذلك بالنسبة للبلدان المجاورة بفضل موقعنا في قلب أوروبا.