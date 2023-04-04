مدرب نانت يستبعد الجزائري حجام مجدداً بسبب الصيام

استبعد أنطوان كومبواريه مدرب نادي نانت الفرنسي يوم الثلاثاء لاعبه الجزائري جوان حجام مجدداً بعد رفض الأخير الإفطار في أيام المباريات، قبل يوم من نصف نهائي كأس فرنسا أمام نادي ليون.

ويتواجه نانت مع ليون في نصف نهائي كأس فرنسا يوم الأربعاء على أن بلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة تولوز وأنسي.

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وأعلن كومبواريه قائمة اللاعبين المشاركة يوم الأربعاء والتي خلت من اسم جوان حجام مجددا ليقول المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: عندما ينتهي شهر رمضان سيعود حجام للقائمة، لست أنا من يمنعه من اللعب بل صيامه، وأنا أحترم جوان ونحن نتحدث كل يوم.

وكان حجام استبعد للمرة الأولى من قائمة نانت في مباراة الفريق الدورية التي خسرها بثلاثية نظيفة من ريمس وحينها برر كومبورايه استبعاده للاعب بقوله: ليس هناك جدل بشأن استبعاد جوان، أنا أدعم من يصومون ولكن في أيام المباريات يجب عليك أن لا تصوم. هي ليست عقوبة لكنني أنا من يضع القوانين وهو خياره وأنا أحترمه.

ويلعب حجام لنادي نانت منذ يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2027 كما اختار اللعب للمنتخب الجزائري على حساب الفرنسي في مارس الماضي وشارك في مباراته الدولية الأولى أمام النيجر إيابا والتي فاز فبها المنتخب بهدف بغداد بونجاح.