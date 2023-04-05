إعادة انتخاب تشيفرين رئيساً لـ "يويفا" حتى 2027

أعيد انتخاب ألكسندر تشيفرين كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمدة أربعة أعوام مقبلة بالتزكية وذلك في اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الأوروبي.

وتولى السلوفيني تشيفرين رئاسة يويفا منذ عام 2016 خلفا لميشيل بلاتيني. مثلما حدث في 2019 ترشح للانتخابات ولم يكن هناك منافسين له لرئاسة يويفا وهو المنصب الذي يجعله بشكل تلقائي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وقال سيفرين: "هذا يعني لي الكثير. إنه شرف كبير ولكنها أيضا مسؤولية كبيرة".