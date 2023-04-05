الاتحاد الأوروبي يضخ 134 مليون يورو في خزائن ريال مدريد

حصل ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، على الجائزة المالية الأكبر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي تبلغ 134 مليون يورو، وذلك حسبما أعلن الأخير يوم الأربعاء.
وتضمنت المكافأة المالية الأموال التي حصل عليها ريال مدريد من دخول دور المجموعات والمكافآت الإضافية على النتائج وكذلك حقوق البث في إسبانيا ومدفوعات إضافية، فيما يتعلق بالأرقام التاريخية للفريق في مسابقات الاتحاد.
واحتل ليفربول الإنجليزي، وصيف ريال مدريد، المركز الثاني في المكافآت بعد حصوله على إجمالي 120 مليون يورو، بينما حصل بايرن ميونخ الألماني على 110 ملايين يورو رغم خروجه من دور الثمانية، فيما حصل مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي وصل للدور قبل النهائي على ما يقارب 109 ملايين.
وفاز ريال مدريد في مايو الماضي على ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور.
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