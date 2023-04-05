إيمري يحيي آمال أستون فيلا الأوروبية

حقق أستون فيلا انتفاضة مذهلة منذ تعيين أوناي إيمري كمدرب للفريق بدلا من ستيفن جيرارد، لدرجة أن الفريق الذي بدا وكأنه يصارع على البقاء أصبح ينافس الآن على التأهل لبطولة أوروبية.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 2-1 على مضيفه ليستر سيتي المتعثر يوم الثلاثاء، ليتأخر بست نقاط فقط عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب مع خوضه لمباراتين أكثر.

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وحين تولى إيمري مدرب أرسنال السابق المسؤولية في أكتوبر كان فيلا في المركز 17، لكنه فاز عشر مرات في 16 مباراة في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني وجمع 32 من أصل 48 نقطة متاحة.

وخلال آخر عشر مباريات بالدوري، لم يتفوق على فيلا في عدد النقاط سوى أرسنال المتصدر ومنافسه مانشستر سيتي، وهناك شعور متزايد بأن فرصة اللعب في بطولة أوروبية في الموسم المقبل باتت ممكنة.

وقال إيمري الذي يتقدم فريقه في الترتيب على ليفربول وتشيلسي "الآن يمكننا إضافة خطوة أخرى للتفكير في أننا يمكن أن نكون مرشحين للوجود في مركز مؤهل لأوروبا، لكن الأمر سيكون صعبا لأن برايتون آند هوف ألبيون وبرنتفورد يلعبان بشكل جيد جدا".

وأضاف "ينبغي على تشيلسي وليفربول المشاركة في أوروبا الموسم المقبل، وسينافسان بقوة من أجل ذلك لكن يمكن أن يكون لدينا الطموح والحافز لمحاولة أن نكون مرشحين".

وكان أداء المهاجم أولي واتكينز هو أحد أسباب تقدم فيلا بعدما سجل أمس وأصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل في ست مباريات متتالية خارج ملعبه منذ فعلها سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي بين مارس وأغسطس 2017.

وقال إيمري "المهاجم مهم جدا بالنسبة لي. لقد تحدثت إلى واتكنز في بداية عملي حول العلاقة هنا. قلت له إنني أريد أفضل ما لديه".

وأضاف "بالنسبة لنا أولي واتكينز مهم جدا. ليس فقط لتسجيله للأهداف لكن لالتزامه كل يوم ومحاولة بذل المزيد من الجهد ومشاهدة المقاطع الخاصة به. هو أول مدافع في طريقة لعبنا ويحاول أن يحافظ على مستواه. هو يعمل بشكل رائع في طريقة الضغط المتقدم".

وتابع "هو يحاول الصراع مع المدافعين. إنه يسجل الأهداف ويقدم أفضل شيء يمكن للمهاجم أن يفعله وهو التسجيل".

ويستضيف فيلا منافسه نوتنغهام فورست الذي يصارع على البقاء يوم السبت المقبل.