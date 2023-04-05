بعد 17 عاماً.. أوساسونا يبلغ نهائي كأس إسبانيا

واصل أوساسونا مغامرته في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-1) يوم الثلاثاء في الدربي الباسكي في إياب نصف النهائي.

وكان أوساسونا حسم مباراة الذهاب في صالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 47. ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا عندما أنهى الوقت الأصلي في صالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامز بضربة رأسية في الدقيقة 33.

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وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو ايبانيز في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة بيمناه.

وكان أوساسونا أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب بركلات الترجيح وجاره اشبيلية بعد التمديد من ثمن وربع النهائي تواليا، علما انه احتاج ايضا الى الوقتين الاضافيين لتخطي عقبة ناستيك تاراغونا من الدور الـ32.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد الاولى عام 2005 عندما خسر امام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب مباراة نصف النهائي الثانية (1-صفر ذهابا).