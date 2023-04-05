بلايلي يلتحق بأجاكسيو بعد تأخر "جدلي"

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي عودة مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي بعد تأخره عن اللحاق بصفوفه، إثر فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده، ما أثار تكهنات حول تمرده على إدارته.

كتب أجاكسيو يوم الأربعاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "قرر النادي يوم الثلاثاء 28 مارس الماضي، منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في العضلة المقرّبة. أبلغ الطاقم الطبي والرياضي وتابعوا رعاية اللاعب".

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تابع النادي "استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، يوسف بلايلي، بسبب تأخره 48 ساعة عن الموعد المتفق عليه... يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت قبل يومين ارسال اللاعب الذي سجل 6 أهداف في 16 مباراة لنادي جزيرة كورسيكا، صورة للموجات فوق الصوتية تثبت إصابته، لكنه اتخذ قرار العلاج في الجزائر بنفسه إلى جانب عائلته، فيما تعين عليه الحصول على طلب مسبق من إدارته.

ويبدو أجاكسيو في وضع صعب للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.

ولطالما كان لمسيرة بلايلي (31 عاماً و47 مباراة دولية)، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، واتحاد العاصمة الجزائري، وأنجيه وبريست الفرنسيين، والأهلي السعودي وقطر القطري.