فرايبورغ يقصي بايرن ويقتل حلم "الثلاثية"

فجر فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح ببايرن ميونخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم (20 لقبا) من الدور ربع النهائي عندما تغلب عليه 2-1 يوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وكان بايرن ميونخ البادئ بالتسجيل بواسطة قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (19)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر نيكلاس هوفلر في الدقيقة 27. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها الى التمديد حصل فرايبورغ على ركلة جزاء انبرى لها هوفلر بنجاح (90+4).

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ورد فرايبورغ الدين للنادي البافاري الذي كان أطاح به من الدور ذاته في المواجهة الأولى بينهما في المسابقة عندما تغلب عليه بسباعية نظيفة في الثاني من مارس 2005.

ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي كان أول المتأهلين بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-صفر وفشل النادي البافاري في بلوغ دور الأربعة للمسابقة للمرة الثالثة تواليا.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه ويلتقي الفريقان يوم السبت في فرايبورغ في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

وأجرى توخيل تبديلا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على دورتموند يوم السبت، فدفع بالمدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو مكان الدولي الكندي ألفونسو ديفيس.

وكانت أول محاولة خطرة في المباراة تسديدة قوية للوروا ساني من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (12) ومنح دايو أوباميكانو التقدم للنادي البافاري بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي يوزوا كيميش (20) ورد النمساوي ميكايل غريغوريتش برأسية من مسافة قريبة تصدى لها سومر بسهولة (25).

ونجح هوفلر في إدراك التعادل بتسديدة قوية رائعة بيسراه من 20 مترا عانقت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس السويسري يان سومر (27) وكاد ليون غوريتسكا يعيد التقدم لبايرن بتسديدة من مسافة قريبة ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية لم تثمر (30)، وسدد الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت كرة قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (31).

وحرم المدافع ماتياس غينتر القائد توماس مولر من منح التقدم لبايرن عندما ابعد تسديدته من مسافة قريبة وهي في طريقها الى المرمى قبل ان يلتقطها الحارس الهولندي مارك فليكن (45+2) وتابع بايرن ميونخ أفضليته في الشوط الثاني وسدد تشوبو-موتينغ كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس فليكن (52) ورد غينتر برأسية من مسافة قريبة بين يدي سومر (53). وحرمت العارضة الفرنسي الآخر بنجامان بافارد من التعزيز بردها راسية من داخل المنطقة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها كيميش (62) ودفع توخيل لجمال موسيالا وسيرج غنابري مكان تشوبو-موتينغ وسيرج غنابري (64). ولعب توخيل ورقة السنغالي ساديو ماني مكان غوريتسكا (79).

وحصل فرايبورغ على ركلة جزاء اثر لمسة يد على البديل موسيالا بعد تسديدة "على الطاير" لهوفلر داخل المنطقة في الدقيقة الثالثة الاخيرة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها هولر بنجاح (90+4).