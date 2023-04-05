كلوب: التعادل مع تشيلسي يجهزنا لأرسنال

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن التعادل بدون أهداف مع مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "خطوة صغيرة نحو الطريق الصحيح" بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي ومنحه الأمل قبل مباراة أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.

وأبلغ كلوب الصحافيين بعد نجاة فريقه من ضغط مبكر من تشيلسي "كل نجاح يبدأ بأن يكون من الصعب الفوز علينا، ويجب أن نستعيد هذا الأمر مرة أخرى".

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وأضاف قبل استضافة أرسنال الأسبوع المقبل "لو كان من الصعب على أرسنال الفوز علينا، فيمكننا الفوز بهذه المباراة. لو لم يحدث سيدهسنا أرسنال".

وأدخل كلوب ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام سيتي يوم السبت من بينها ثلاثة مدافعين وهو ما وصفه بأنه كان "تحديا صعبا" للاعبين.

وكال المدرب الألماني المديح لفريقه على حل مشاكله بعد فقدان الكرة بشكل متكرر لصالح تشيلسي في بداية المباراة "لم تكن (مباراة) ممتعة. لكنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".

ويحتل ليفربول المركز الثامن متأخرا بسبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد خوضه مباراة أقل من منافسه.