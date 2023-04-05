لوكاكو يطالب الطليان بالوقوف ضد العنصرية

طالب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم باتخاذ إجراء بعد تعرضه لإساءة عنصرية خلال التعادل مع يوفنتوس في كأس إيطاليا الثلاثاء، بينما قال الفريق القادم من تورينو إنه يتعاون مع الشرطة للوصول إلى المتورطين في الواقعة.



وسجل لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرد سريعا على هدف خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس ويتعادل الفريقان 1-1 في ذهاب قبل نهائي الكأس في تورينو.



وخلال الاحتفال بالهدف، وضع المهاجم البلجيكي إصبعه على فمه أمام مشجعي يوفنتوس في إشارة لإسكاتهم، وهو تصرف فسره الحكم على أنه استفزازي ليتلقى لوكاكو بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد.



وفي بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء طالبت وكالة "روك نيشن" الرياضية ومقرها الولايات المتحدة والتي تمثل لوكاكو نادي يوفنتوس بالاعتذار لمهاجم إنتر.



وقال مايكل يورمارك رئيس الوكالة: الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو يوفنتوس في تورينو نحو لوكاكو كانت أكثر من خسيسة ولا يمكن قبولها، قبل وأثناء وبعد تنفيذ ركلة الجزاء تعرض لإساءات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل روميلو بنفس الطريقة التي احتفل بها من قبل وكان رد الحكم منحه بطاقة صفراء، على السلطات الإيطالية أن تستغل هذه الفرصة للتصدي للعنصرية بدلا من معاقبة الضحية.



وقال يوفنتوس يوم الأربعاء: نتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين في الهتافات العنصرية التي حدثت الليلة الماضية.



وتعرض لوكاكو، المعار لإنتر من تشيلسي، لهتافات عدائية عام 2019 وندد بها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت.



وقال لوكاكو عبر إنستغرام يوم الأربعاء: التاريخ يعيد نفسه... حدث ذلك في 2019 ويحدث مجددا في 2023، أرجو أن تتخذ الرابطة إجراء حقيقيا هذه المرة لأن هذه اللعبة الجميلة يجب أن يستمتع بها الجميع.

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