لوكاكو يمنح إنتر تعادلاً ثميناً أمام يوفنتوس في الكأس.. ويطرد

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أفلت إنتر ميلان من هزيمة محققة على ملعب مضيفه يوفنتوس، وتعادل معه بصعوبة شديدة 1 - 1 يوم الثلاثاء في ذهاب المربع الذهبي لكأس إيطاليا.
وبدا أن يوفنتوس في طريقه لحسم مباراة الذهاب، بعد أن تقدم لاعبه الكولومبي الدولي خوان كوادرادو بهدف قبل سبع دقائق من النهاية.
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لكن إنتر ميلان حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف التعادل القاتل.
وتعرض لوكاكو للطرد بعد تسجيله هدف التعادل لانتر ميلان، لدخوله في مشادة مع كوادرادو كما تعرض كوادرادو وسمير هاندانوفيتش حارس مرمى وقائد إنتر ميلان للطرد بعد نهاية المباراة لاشتباكهما معا.
ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب إنتر ميلان يوم 26 أبريل الجاري.
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