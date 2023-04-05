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غاب هالاند عن مباراتي النرويج ومباراة سيتي أمام ليفربول

هالاند يعود لتدريبات مانشستر سيتي

برلين - د ب أ
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عاد النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريبات فريقه، بعد شفائه من إصابة تعرض لها في الفخذ، وذلك قبل أسبوع من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وجه مألوف عاد للتدريبات، عاد إيرلنغ هالاند".

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وغاب هالاند عن مباراتين مع منتخب بلاده النرويج في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وكذلك عن المباراة التي اكتسح فيها سيتي ضيفه ليفربول 4 - 1 بسبب الإصابة.

وسجل هالاند 42 هدفا في كل البطولات مع سيتي منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند.

وقد يشارك هالاند في المباراة المقبلة لفريقه في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب، وذلك قبل المواجهة الأولى مع بايرن ميونخ، فيما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع، كما أن سيتي سيستضيف أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في أبريل الجاري.

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