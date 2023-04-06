بنزيمة يتلاعب ببرشلونة ويقصيه من كأس الملك

بلغ ريال مدريد المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما حقق فوزا عريضا على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 4 - صفر، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة من بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وكان برشلونة فاز ذهابا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد 1 - صفر ليتأهل الريال مستفيدا من فوزه بمجموع المباراتين 4 -1.
وتقدم الريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 58 سجل بنزيمة الهدف الثاني له والثالث للريال، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80.
وسيلعب الريال في نهائي البطولة مع أوساسونا، الذي بلغ الدور ذاته بعد تفوقه على أتلتيك بلباو 2 -1 في مجموع المباراتين.
-
بنزيمة يقود ريال مدريد إلى اكتساح بلد الوليداكتسح ريال مدريد ضيفه بلد الوليد 6 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل رودريغو الهدف الأول لريال مدريد في ... رياضة عالمية
-
من كاكا وبنزيمة إلى تاليسكا.. هل رونالدو أناني؟أعادت لقطة كريستيانو رونالدو مع زميله في فريق النصر تاليسكا، عدة مواقف للنجم البرتغالي، دعم عبرها زملاءه عبر منحهم فرصة تسديد ركلة الجزاء، على الرغم ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يأمل استعادة بنزيمة لحسم التأهل أمام ليفربوليأمل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في استعادة هدافه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة كامل لياقته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما ... رياضة عالمية