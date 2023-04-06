راشفورد يعيد يونايتد إلى مراكز التأهل لدوري الأبطال

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء ليتخطى توتنهام هوتسبير للمركز الرابع.



وعوض يونايتد هزيمة مخيبة للآمال 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي ورفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما بثلاث نقاط على توتنهام صاحب المركز الخامس ومتساويا مع نيوكاسل الثالث.



,بدأ يونايتد المباراة بشكل رائع ولاحت له سلسلة من الركلات الركنية والحرة حيث تراجع برنتفورد لمحاولة إغلاق المساحات وجاء الهدف من ركلة ثابتة في الدقيقة 27.



وحاول برنتفورد تشتيت ركلة ركنية لتصل للجناح أنتوني على حافة منطقة الجزاء ليرفع الكرة وتصل في النهاية لراشفورد ليضعها في الشباك.

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