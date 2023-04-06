لامبارد يستعد لتولي تدريب تشيلسي حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء أن فرانك لامبارد يستعد لتسجيل عودة مفاجئة لمنصب المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، ولكن بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وتردد أن لامبارد دخل في مرحلة متقدمة من المحادثات مع تشيلسي لتولي منصب المدير الفني، قبل ملاقاة وولفرهامبتون يوم السبت المقبل.
واصبح منصب المدير الفني في تشيلسي شاغرا، بعد إقالة غراهام بوتر يوم الأحد الماضي، وهو الذي خلف الألماني توماس توخيل بداية الموسم الحالي.
وأقيل لامبارد من تدريب تشيلسي في يناير 2021، وتولى بعدها تدريب إيفرتون لكنه رحل أيضا عن منصبه في يناير 2022.
وحضر لامبارد (44 عاماً) الهداف التاريخي لتشيلسي ، المباراة التي تعادل فيها الفريق سلبيا مع ضيفه ليفربول الثلاثاء، وسط تكهنات حول اقترابه من العودة لمنصب المدير الفني بشكل مؤقت.
وقد يستمر لامبارد في المنصب، لحين وضوح الرؤية بشأن المفاوضات مع جوليان ناغلسمان الذي أقيل من تدريب بايرن ميونخ الألماني مؤخراً.
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