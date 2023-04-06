نيوكاسل يكتسح وست هام ويتمسك بالمركز الثالث

رسخ نيوكاسل يونايتد قدميه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-1 على وست هام يونايتد المهدد بالهبوط يوم الأربعاء.
وتلقت شباك وست هام هدفين في أول 13 دقيقة حملا توقيع كالوم ويلسون في الدقيقة السادسة وجولينتون.
وقلص كيرت زوما الفارق لصالح وست هام قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس، لكن ويلسون استغل خطأ من الدفاع ليعزز تقدم فريقه في بداية الشوط الثاني.
وأحرز ألكسندر إيساك الهدف الرابع من تسديدة من على بعد 35 مترا مستغلا خروج أوكاش فابيانسكي من مرماه ليتعامل مع تمريرة طويلة.
وزادت احتفالات جماهير نيوكاسل عندما سجل جولينتون الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل وست هام المركز 15 برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط.
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