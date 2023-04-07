نابولي يعبر ليتشي بصعوبة قبل قمة ميلان في "الأبطال"

استعاد نابولي توازنه واقترب خطوة جديدة من اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ 1990 بفوز غير مقنع على مضيفه ليتشي 2-1 يوم الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل جيوفاني دي لورنزو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.

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وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه ميلان بطل الموسم الماضي برباعية نظيفة، محققا فوزه الـ24 هذا الموسم فابتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو الذي يستضيف يوفنتوس يوم السبت في ختام المرحلة.

واستعاد نابولي توزانه في توقيت مناسب وتحديدا قبل رحلته الى ميلانو لمواجهة ميلان بالذات يوم الاربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاض نابولي المباراة الثانية في غياب هدافه والدوري الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب الإصابة في الفخذ.

وكان ليتشي صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه المغربي يوسف مالح بتسديدة من داخل المنطقة إثر رأسية لزميله فيديريكو فرانشيسكو أبعدها الحارس أليكس ميريت إلى ركنية (8) انبرى لها الفرنسي ريمي أودان وتابعها فيديريكو باسكيروتو بغرابة فوق العارضة من مسافة قريبة للمرى المشرع أمامه (9).

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل عندما مرر المدافع الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها القائد دي لورنزو برأسه من مسافة قريبة أسكنها على يسار الحارس فلاديميرو فالكوني (18). وهو الهدف الثاني لدي لورنزو في الدوري هذا الموسم.

وكاد المهاجم الدولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ابعدها الحارس فالكوني الى ركنية (34).

ونجح ليتشي في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل دي فرانشيسكو كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للغامبي أسان سيساي من مسافة قريبة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من المسافة ذاتها على يمين ميريت (52).

واستعاد نابولي تقدمه في النتيجة بخطأ فادح للحارس فالكوني في التقاط كرة مرتدة من مدافعه غالو اثر كرة عرضية للبرتغالي ماريو روي من الجهة اليسرى (65).

وكاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المعار من برشلونة الاسباني يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (73).

وأهدر المقدوني الشمالي إليف الماس فرصة توجيه الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من دي لورنزو داخل المنطقة سددها قوية تصدى لها الحارس فالكوني (84).