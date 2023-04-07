هدف كاندريفا القاتل يعرض إنتر لتعثره الرابع توالياً

تعرضت آمال إنتر ميلان في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المربع الذهبي لضربة قوية بتعادله 1-1 مع سالرنيتانا الذي سجل هدفا في الوقت القاتل أحرزه أنطونيو كاندريفا في مرمى فريقه السابق.

وتقدم فريق المدرب سيموني إنزاغي في الدقيقة السادسة عندما هيأت ضربة رأسية لعبها روميلو لوكاكو الكرة إلى الجناح روبن غوسينس الذي نجح في هز الشباك للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

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وسنحت لإنتر العديد من الفرص لتعزيز تقدمه لكن المتألق جييرمو أوتشوا حارس مرمى سالرنيتانا كان بالمرصاد، إذ تصدى لمحاولات ستيفان دي فري ولاوتارو مارتينيز ولوكاكو ليبقي على حظوظ فريقه في المباراة.

وعلى الجانب الآخر من الملعب، كاد المهاجم السنغالي بولاي ديا أن يدرك التعادل مستغلا عرضية من كاندريفا لكن محاولته اصطدمت بالعارضة.

لكن كاندريفا، الذي لعب أكثر من 150 مباراة مع إنتر، نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل عندما دخلت الكرة العرضية التي لعبها مرمى الحارس أندريه أونانا.

ويحتفظ إنتر بالمركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف خلف ميلان ثالث الترتيب الذي يواجه إمبولي يوم الجمعة وبفارق نقطة واحدة أمام روما صاحب المركز الخامس. ويحتل سالرنيتانا المركز 15

برصيد 29 نقطة.