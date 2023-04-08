مانشستر سيتي يكتسح ساوثهامبتون ويواصل مطاردة أرسنال

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون 4 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر و الذي يواجه ليفربول يوم الأحد، علما بان سيتي لديه مباراة مؤجلة، حيث خاض 29 مباراة، فيما سيلعب أرسنال الأحد مباراته رقم 30.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.
وتقدم سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إيرلنغ هالاند، قبل أن يضيف جاك غريليش الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 68 سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث للسيتي بضربة مقصية رائعة، قبل أن يسجل سيكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 72.
وفي الدقيقة 76 اختتم البديل جوليان ألفاريز رباعية سيتي بهدف من ضربة جزاء.
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