النيجيري شوكويزي يسقط ريال مدريد في سانتياغو برنابيو

لقن فياريال مضيفه ريال مدريد درسا قاسيا وفاز عليه 3 - 2 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعزز ريال سوسييداد موقعه في المربع الذهبي بعدما تغلب على خيتافي 2 - صفر في الوقت الذي أنعش فيه أتلتيك بيلباو أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل بعدما تغلب على إسبانيول 2 - 1 كما تغلب أوساسونا على إلتشي 2 - 1 .
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 لكن النيجيري صامويل شوكويزي أدرك التعادل لفياريال قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.
وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للنادي الملكي، ثم أدرك خوسي لويس موراليس التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71.
وقبل عشر دقائق من النهاية تقمص صامويل شوكويزي دور البطولة وخطف هدف الفوز لفياريال.
وتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.
وأفسد فياريال بذلك احتفالات الريال بالفوز العريض على ملعب برشلونة 4 -صفر في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.
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