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صور متداولة تظهر إصابة باينا تحت عينه جراء اعتداء فالفيردي

بعد الاعتداء على باينا.. فياريال يشكو فالفيردي إلى الشرطة

مدريد - د ب أ
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أكد أليكس باينا لاعب وسط فياريال أنه حزين للغاية بشأن الهجوم، بعد ادعاءات حول مهاجمته من قبل الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عقب مواجهة الفريقين مساء السبت بالدوري الإسباني.

وشارك باينا في المباراة بأكملها وصنع هدف الفوز 3 - 2 لزميله النيجيري صامويل شوكويزي قبل عشر دقائق من النهاية.

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وتردد أن باينا لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما، تورط في شجار مع فالفيردي بعد المباراة مباشرة.

فالفيردي ولاعب فياريال خلال اللقاء
فالفيردي ولاعب فياريال خلال اللقاء

كما تردد أن فالفيردي وجه لكمة لباينا انتقاما منه على تعليقات أدلى بها في مواجهة سابقة بين الفريقين، بشأن طفله الذي لم يولد بعد.

وأعلن نادي فياريال أنه قدم بلاغا للشرطة بشأن الواقعة وهي مسجلة، ويناقش الخطوات التالية مع الشرطة المحلية.

وقال زيسكو نادال مندوب فياريال في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: فريدي فالفيردي فظيع وجبان.

وتحدث باينا عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور، عما حدث لكنه نفى تلفظه من قبل بمثل تلك الأشياء بحق فالفيردي.

وأوضح باينا: سعيد للغاية بالفوز المذهل للفريق على ملعب مثل سانتياغو برنابيو، ولكن في نفس الوقت حزين للغاية بشأن الهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة ومندهش مما قيل بشأن شخصي، الأمر خاطئ تماما مثلما قلت.

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