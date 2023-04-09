بعد الثلاثية.. فالفيردي يلكم لاعب فياريال في منطقة الحافلات

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الأحد، أن فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، هاجم أليكس باينا، لاعب فياريال، واعتدى عليه باللكمات بعد نهاية مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني

وكان فياريال قد لقن مضيفه ريال مدريد درسا قاسيا وفاز عليه 3 - 2، على ملعبه ووسط جماهيره في سانتياغو برنابيو.

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وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا" فإن اللاعب الأوروغوياني انتظر باينا في المنطقة التي تقف فيها حافلات الفريق الزائر، وفاجأ هجوم فالفيردي لاعبي فياريال، الذين كانوا في ذلك الوقت يحتفلون بالنقاط الثلاث التي جعلتهم ينافسون على حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن لدى فياريال فيديو مصور لما حدث، واللاعب يفكر في الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الحقائق والهجوم الذي تعرض له.

وأضاف التقرير: بحسب المقربين من فالفيردي، فإن القصة بين اللاعبين بدأت في اللقاء السابق بين الفريقين ضمن كأس الملك، حيث ركل باينا فالفيردي، وقال له: ابكي الآن، لأن ابنك لن يولد، لهذا السبب انتظره فالفيردي في المباراة التالية بساحة انتظار السيارات، وأخبره ألا يعبث مع عائلته مجددا.

يذكر أن زوجة فالفيردي كانت على وشك فقدان طفلها الثاني سابقا، قبل أن تصبح الأمور على ما يرام.